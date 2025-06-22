مدرب أولسان: محبط بعد أداء اللاعبين الرائع.. وسنكافح ضد دورتموند رغم الخروج

أعرب كيم بانجون المدير الفني لفريق أولسان هيونداي الكوري عن آسفه بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم للأندية رغم أداء لاعبيه.

ونجح فلومينيسي البرازيلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على أولسان في مباراة مثيرة حُسمت في الدقائق الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وقال كيم بانجون المدير الفني لفريق أولسان: "بالنسبة لي كانت مواجهة فلومينينسي جيدة جدا، لكن أشعر بالآسف بعد ما قدمه اللاعبون، قمنا بعمل رائع وواجهنا الحظ السيء في اللحظات الأخيرة".

وتابع "فخور بلاعبي أولسان رغم الهزيمة، ولم يصبح لدينا أمل في التأهل لثمن النهائي، ولكن من أجل جماهيرنا سنكافح أمام دورتموند".

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن دورتموند، وقبل المواجهة المرتقبة ضد صنداونز الجنوب إفريقي صاحب الـ 3 نقاط.

بينما تأكد خروج أولسان الكوري بعد خسارة أول جولتين.

ويواجه أولسان فريق دورتموند في العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وقد يتأهل دورتموند دون تحقيق الفوز حال خسارة أو تعادل صنداونز أمام فلومينينسي.