جوارديولا: التواجد بمونديال الأندية شرف وربما لا نتواجد بعد 4 سنوات.. وموقف رودري ضد العين

الأحد، 22 يونيو 2025 - 04:43

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن فخره بالتواجد ببطولة بحجم كأس العالم للأندية.

وشدد جوارديولا أن التواجد بعد 4 سنوات في النسخة التالية يتطلب تحقيق نتائج جيدة خلال السنوات المقبلة.

وكشف جوارديولا في المؤتمر الصحفي "رودري وجون ستونز لن يتواجدا في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أمام العين".

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وأوضح "حالة رودري تتحسن لكن لا يمكننا أنه مرت 9 أشهر فقط منذ إصابته التي تحتاج بين 10 إلى 12 شهرا للتعافي، فهي إصابة طويلة".

وقال جوارديولا عن موقف اللاعب "إذا استطاع رودري خوض 20 أو 30 دقيقة أمام العين سيكون ذلك جيدا، أعلم أنه يريد البدء لكن علينا حمايته".

وتابع "كل ما أريده من ستونز أن يستعيد لياقته البدنية، موهبته وقدرته ستفعل ما بعد ذلك".

وبسؤاله عن البطولة أجاب جوارديولا "أشعر أنه لشرف لي التواجد في بطولة بحجم كأس العالم للأندية، هذا شرف لنا فبعد 4 سنوات ربما لا نتواجد، ولكي تتواجد يجب تحقيق نتائج رائعة".

أما عن إمكانية التفكير في تدريب أحد فرق أمريكا الجنوبية مستقبلا قال جوارديولا: "ولما لا؟".

وعند سؤاله من صحفي عن الخروج بموسم صفري أجاب "غير صحيح أننا لم نفز بلقب الموسم الماضي، يؤسفني إخبارك أن هذا ما تتمناه لكنه ليس صحيحا".

واختتم جوارديولا تصريحاته "فزنا بالدرع الخيرية وأعلم أن هذا ليس كافيا لكننا حققنا اللقب"

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