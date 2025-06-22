مدرب فلومينينسي: كرة القدم لم تعد سهلة على أحد.. والفوز ضد أولسان يمنحنا الراحة النفسية

يؤمن ريناتو جاوتشو المدير الفني لفريق فلومينينسي أن كرة القدم لم تعد سهلة على أي طرف.

ونجح الفريق البرازيلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على أولسان في مباراة مثيرة حُسمت في الدقائق الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وقلب فلومينينسي تأخره بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال ريناتو جاوتشو المدير الفني لفريق فلومينينسي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كرة القدم لم تعد سهلة على أحد، أليس كذلك؟ يجب أن تكون مركزا طوال التسعين دقيقة".

وتابع "لم نكن في كامل تركيزنا في نهاية الشوط الأول وخرجنا خاسرين".

واختتم جاوتشو تصريحاته "لكن لعبنا بروح مختلفة في الشوط الثاني ونجحنا في تحقيق الفوز مما يمنحنا بعض الراحة النفسية".

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن دورتموند، وقبل المواجهة المرتقبة ضد صنداونز الجنوب إفريقي صاحب الـ 3 نقاط.

بينما تأكد خروج أولسان الكوري بعد خسارة أول جولتين.

ويواجه فلومينينسي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويكفي فلومينينسي التعادل من أجل حسم التأهل لثمن النهائي، بينما لا بديل عن فوز صنداونز لتأهله.