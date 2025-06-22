مدرب العين: جوارديولا الأفضل في العالم.. ونؤمن بأنفسنا أمام مانشستر سيتي

الأحد، 22 يونيو 2025 - 04:11

كتب : FilGoal

فلاديمير إيفيتش - العين

يرى فلاديمير إيفيتش المدير الفني لفريق العين أن بيب جوارديولا هو المدير الفني الأفضل في العالم وليس بين الأفضل.

ويواجه العين فريق مانشستر سيتي في الرابعة من فجر غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وقال فلاديمير إيفيتش مدرب العين في المؤتمر الصحفي: "نأخذ كل مباراة على حدة، والمباراة المقبلة تركيزنا عليها، نحن نؤمن بأنفسنا وسنقدم أقصى ما لدينا لنرى أين نحن عندما نواجه فريقا مثل مانشستر سيتي".

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وتابع إيفيتش "عملنا على تفادي أخطائنا وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا".

وبسؤاله عن مواجهة أحد أفضل المدربين في العالم أجاب "أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم لأنه أثبت ذلك خلال 15 عاما الماضية، هو الشخص الأكثر تأثيرا في كرة القدم وتغيير اللعبة، ومن دواعي سروري أن أواجه الفريق الذي يدربه".

وكشف إيفيتش "عندما تلعب ضد الأفضل تريد أن تُظهر أفضل ما لديك وبالطبع أنا واثق أن لاعبيّ سيبذلون أقصى ما لديهم، سيعطون كل شيء من الثانية الأولى حتى الأخيرة لأن الأمر سيكون صعبا".

وأضاف "اللاعبون لم يأمنوا بأنفسهم أمام يوفنتوس ويجب أن يؤمنوا بما نعمل عليه وأن يُظهروا العقلية التي تقول نحن هنا".

واختتم إيفيتش تصريحاته "ونحن لسنا هنا بالصدفة لأن فريقنا قبل عامين فاز بدوري أبطال آسيا، هذه حقيقة نحن نملك أكبر تاريخ في كرة القدم الآسيوية والجميع يعرف من هو العين".

وكان العين قد خسر مباراته الافتتاحية أمام يوفنتوس بخمسة أهداف دون مقابل.

بينما نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل.

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