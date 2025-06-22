مباشر كأس العالم للأندية - ريفر بليت (0)-(0) مونتيري.. شوط متكافيء

جوارديولا: التواجد بمونديال الأندية شرف وربما لا نتواجد بعد 4 سنوات.. وموقف رودري ضد العين

مدرب فلومينينسي: كرة القدم لم تعد سهلة على أحد.. والفوز ضد أولسان يمنحنا الراحة النفسية

مدرب العين: جوارديولا الأفضل في العالم.. ونؤمن بأنفسنا أمام مانشستر سيتي

شجاعة الكوريين لا تكفي.. كينو يقود فلومينينسي لقلب الطاولة على أولسان في مجموعة الأهداف

التشكيل - 3 تغييرات في ريفر بليت.. وراموس يقود مونتيري

تقرير: منافسة مع البرازيل؟ السعودية مهتمة باستضافة كأس العالم للأندية 2029

مدرب أوراوا: لعبنا بأداء دفاعي رائع أمام إنتر.. والخسارة في الوقت الضائع محبطة

لاوتارو: ما كان يهمنا أمام أوراوا هو الفوز.. وأعلم جيدا القوة البدنية للقارات الأخرى