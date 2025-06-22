مباشر كأس العالم للأندية - ريفر بليت (0)-(0) مونتيري.. شوط متكافيء
الأحد، 22 يونيو 2025 - 03:54
كتب : FilGoal
يواجه ريفر بليت الأرجنتيني فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية.
ونجح ريفر بليت في تحقيق الفوز بالمباراة الافتتاحية بينما تعادل مونتيري أمام إنتر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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انطلاق المباراة
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