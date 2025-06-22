مباشر كأس العالم للأندية - ريفر بليت (0)-(0) مونتيري.. شوط متكافيء

الأحد، 22 يونيو 2025 - 03:54

كتب : FilGoal

فاكوندو كوليديو - ريفر بليت

يواجه ريفر بليت الأرجنتيني فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية.

ونجح ريفر بليت في تحقيق الفوز بالمباراة الافتتاحية بينما تعادل مونتيري أمام إنتر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية ريفر بليت مونتيري
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