انتهت كأس العالم للأندية - ريفر بليت (0)-(0) مونتيري.. نقطة لكل فريق

هاجم ريفر بليت ولم يفز.. مونتيري يعزز حظوظه في التأهل بتعادل سلبي

ألونسو: مبابي يتحسن ولم نكن جيدين في البداية ضد الهلال.. والحديث عن الطقس ليس مهما

مدرب الوداد: نريد الفوز ضد يوفنتوس ثم التأهل.. وأدركنا إمكانياتنا ولا مستحيل

فالينزويلا حكما لمواجهة الأهلي ضد بورتو.. ومارشينياك لمباراة إنتر ميامي أمام بالميراس

مدرب أولسان: محبط بعد أداء اللاعبين الرائع.. وسنكافح ضد دورتموند رغم الخروج

جوارديولا: التواجد بمونديال الأندية شرف وربما لا نتواجد بعد 4 سنوات.. وموقف رودري ضد العين

مدرب فلومينينسي: كرة القدم لم تعد سهلة على أحد.. والفوز ضد أولسان يمنحنا الراحة النفسية

مدرب العين: جوارديولا الأفضل في العالم.. ونؤمن بأنفسنا أمام مانشستر سيتي