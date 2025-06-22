انتهت كأس العالم للأندية - ريفر بليت (0)-(0) مونتيري.. نقطة لكل فريق

تحديد موعد أول مواجهتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة الأهلي من كأس العالم للأندية

مدرب بالميراس: قلت للاعبين "لا يمكنكم فعل ما هو أسوأ".. وهكذا عدنا

مدافع إنتر ميامي: نشعر بالإحباط رغم التأهل.. تركنا المباراة تفلت من أيدينا

ماسكيرانو: ليلة تاريخية للكرة الأمريكية.. ميامي بين أفضل 16 فريقا في العالم

وسام أبو علي: كان يمكننا تسجيل 7 أهداف ضد بورتو.. حزين لعدم الفوز وسعيد بالأداء

أفشة: كدنا أن نسجل 10 أهداف لولا إهدار الفرص.. و"السوشيال ميديا" سيئة في مصر

هاني: كان يمكننا الفوز على بورتو.. ولم نقدم ما تنتظره الجماهير ولكن