انتهت كأس العالم للأندية - ريفر بليت (0)-(0) مونتيري.. نقطة لكل فريق

الأحد، 22 يونيو 2025 - 03:54

كتب : FilGoal

كاستانو - ريفر بليت ضد مونتيري

يواجه ريفر بليت الأرجنتيني فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية.

ونجح ريفر بليت في تحقيق الفوز بالمباراة الافتتاحية بينما تعادل مونتيري أمام إنتر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بتعادل سلبي

ق91 طرد كاستانو لاعب ريفر بليت

ق67 أندرادا حارس مونتيري يتألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 بيريز يهدر هدفا محققا لفريق ريفر بليت

ق20 مباراة متكافئة بين الفريقين

انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية ريفر بليت مونتيري
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