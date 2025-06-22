شجاعة الكوريين لا تكفي.. كينو يقود فلومينينسي لقلب الطاولة على أولسان في مجموعة الأهداف

فشلت شجاعة الكوريين في خطف انتصار تاريخي لأولسان هيونداي أمام فلومينينسي.

ونجح الفريق البرازيلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حُسمت في الدقائق الأخيرة.

ونجح البديل كينو لاعب بيراميدز السابق في قلب النتيجة لصالح الفريق البرازيلي رغم التأخر.

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن دورتموند، وقبل المواجهة المرتقبة ضد صنداونز الجنوب إفريقي صاحب الـ 3 نقاط.

بينما تأكد خروج أولسان الكوري بعد خسارة أول جولتين.

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رقم سلبي

يشارك فريق أولسان الكوري للنسخة الثالثة في كأس العالم للأندية لكنه لم يحقق أي انتصار.

ولعب أولسان مباراته السادسة في كأس العالم للأندية وخسر الفريق الكوري الست مباريات.

وسبق وأن شارك أولسان في نسختي 2012 و2020 وخسر المباراتين بكل نسخة.

ويلعب أولسان مباراته الأخيرة أمام دورتموند الألماني.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهيمنة تامة من فريق فلومينيسي منذ الدقيقة الأولى مع تألق هيون وو جو حارس مرمى أولسان الذي منع هدفين محققين في الدقيقة الأولى.

وغابت الخطورة الكورية في أول 30 دقيقة من المباراة وسط سيطرة من لاعبي فلومينينسي.

ونجح جون أرياس لاعب فلومينينسي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 27.

واستغل أولسان الهجمات المرتدة وسجل التعادل عن طريق جين هيون لي في الدقيقة 38.

ونجح أووم وون سانج في خطف التقدم لأولسان في الدقيقة 48 قبل نهاية الشوط الأول برأسية رائعة.

ودفع المدير الفني لفريق فلومينينسي بكينو في الدقيقة 59 من أجل إنقاذ موقف الفريق البرازيلي.

وساهم كينو سريعا في هدف التعادل بعد عرضية فشل الدفاع في تشتيتها لتصل إلى نوناتو الذي حولها هدفا في الدقيقة 66.

ونجح خوان بابلو فيرتيس لاعب فلومينينسي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 82 ليقلب الطاولة على أولسان.

وقتل كينو اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 92 برأسية رائعة على يسار حارس المرمى.

الجولة الأخيرة

تقام الجولة الأخيرة من المجموعة مساء يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري وتحديدا في تمام العاشرة مساء.

ويلعب دورتموند أمام أولسان الكوري وفي نفس التوقيت يواجه صنداونز فريق فلومينينسي.

ويتصدر فلومينينسي صدارة الترتيب بـ 4 نقاط وبفارق هدف عن دورتموند.

بينما يأتي صنداونز في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويحتاج الفريق للفوز على فلومينينسي لتحقيق التأهل.