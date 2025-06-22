التشكيل - 3 تغييرات في ريفر بليت.. وراموس يقود مونتيري

أجرى مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت الأرجنتيني 3 تغييرات على تشكيل فريقه ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة على ملعب.

ويبدأ باولو دياز وماكسيمليانو ميزا وجوليانو جالوبو بشكل أساسيا بدلا من جيرمان بيتزيا وناتشو فيرنانديز وسيباستيان داريوسي.

في المقابل يقود سيرخيو راموس دفاع مونتيري بعدما سجل في الجولة الأولى ضد إنتر.

ويتواجد الإسباني سيرخيو كاناليس أساسيا في الوسط رفقة المكسيكي خيسوس كورونا والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في خط وسط مونتيري.

وجاء تشكيل ريفر بليت

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: جونزالو مونتييل – باولو دياز – لوكاس كوارتا – ماركوس أكونيا

الوسط: ماكسيمليانو ميزا – كيفين كاستانو – إنزو بيريز

الهجوم: جوليانو جالوبو – فاكوندو كوليدو – فرانكو ماستانتونو

فيما جاء تشكيل مونتيري

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: خيراردو أرتياجا – إريك أجيري – سيرخيو راموس – ستيفان ميدينا

الوسط: نيلسون ديوسا – سيرخيو كاناليس – خيسوس كورونا – لوكاس أوكامبوس – خورخي رودريجز

الهجوم: خيرمان بيرتيرامي

ويتصدر إنتر الإيطالي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويليه ريفر بليت برصيد 3 نقاط ثم مونتيري بنقطة وحيدة.

ويتذيل أوراوا ريد دياموندز الياباني الترتيب بدون رصيد وأصبح ثالث فريق يودع البطولة بشكل رسمي.