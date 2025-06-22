تقرير: منافسة مع البرازيل؟ السعودية مهتمة باستضافة كأس العالم للأندية 2029

تهتم المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية والمقرر لها 2029.

وتقام البطولة لأول مرة في التاريخ بنظام 32 فريقا، في النسخة الحالية الجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتزم فيفا الحفاظ على هذا النظام الجديد لتقام البطولة كل 4 سنوات، بجانب إقامة كأس إنتركونتيننتال سنويا.

وكشفن شبكة TNT بالنسخة البرازيلية عن اهتمام المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم للأندية 2029.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يضع الأولوية لدولتي إسبانيا والبرتغال حال طلبا تنظيم البطولة بسبب استضافة كأس العالم للمنتخبات 2030 رفقة المغرب.

وكان الاتحاد البرازيلي فقط من أعلن بشكل رسمي عن رغبته في استضافة نسخة 2029 من كأس العالم للأندية عن طريق سمير شود رئيس الاتحاد.

وتعد نسخة كأس العالم للأندية الحالية هي الأولى من نوعها بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، تسير الأندية البرازيلية، التي تُعد الأكثر تمثيلًا في البطولة (بوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي وبالميراس) بخطى جيدة، محققة أداء رائعا ونتائج ممتازة.

ويتواجد سمير شود رئيس الاتحاد البرازيلي في الولايات المتحدة لتكريم الحدث ودعم الأندية البرازيلية، وقد شارك في اجتماعات مع قيادات كرة القدم العالمية لتعزيز العلاقات ومناقشة قضايا مهمة لمستقبل اللعبة، مؤكدًا دائمًا التزام الاتحاد البرازيلي بالتعاون مع فيفا.

ويمثل الهلال السعودية في النسخة الجارية وكان قد استهل مشواره بالتعادل أمام ريال مدريد بهدف لكل منهما.