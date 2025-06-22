مدرب أوراوا: لعبنا بأداء دفاعي رائع أمام إنتر.. والخسارة في الوقت الضائع محبطة

الأحد، 22 يونيو 2025 - 01:58

كتب : FilGoal

ريوما واتانابي - أوراوا

أعرب ماتشي سكورزا المدير الفني لفريق أوراوا عن خيبة أمله بعد الخسارة في الوقت القاتل أمام إنتر بالجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وقلب إنتر الطاولة على منافسه أوراوا ريد دياموندز وفاز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال ماتشي سكورزا المدير الفني لفريق أوراوا عبر موقع فيفا: "النتيجة سيئة للغاية بالنسبة لنا لأننا خرجنا من البطولة، كنا نحاول السيطرة على المباراة".

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وأضاف "كانت نيتنا تقدم خط الدفاع قليلا لكن الأمر كان صعبا جدا لأن إنتر لم يسمح لنا بذلك".

واختتم المدير الفني تصريحاته "قدّم الفريق أداء دفاعيا رائعا وبذلوا الكثير من الجهد لكن استقبالنا للهدف الثاني في الوقت بدل من الضائع مخيبا للآمال بشكل كبير".

وبهذا الفوز يكون إنتر حقق أول انتصار له في المجموعة بعد تعادله مع مونتيري في الجولة الأولى.

وودع أوراوا البطولة بشكل رسمي ويعتبر الفريق الثالث الذي يودع الكأس بعد لوس أنجلوس وأوكلاند سيتي.

ويتصدر إنتر المجموعة بأربعة نقاط وخلفه ريفر بليت بـ3 نقاط وتنقصه مباراة، ثم مونتيري ثالثا بنقطة واحدة وأوراوا متذيلا دون نقاط.

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