يورو تحت 21 عاما - هولندا تطيح بالبرتغال.. وإنجلترا تواصل حملة الدفاع عن اللقب

الأحد، 22 يونيو 2025 - 01:50

كتب : FilGoal

جيمس ماكاتي - إنجلترا تحت 21 عاما

ودع منتخبا إسبانيا والبرتغال منافسات بطولة أوروبا تحت 21 عاما على يد إنجلترا وهولندا من ربع النهائي.

وتستضيف سلوفاكيا نهائيات النسخة الـ 28 من البطولة.

وفي أولى لقاءات ربع النهائي خطفت هولندا بطاقة التأهل رغم النقص العددي بفضل هدف إرنست بوكو في الدقيقة 84.

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ولعب المنتخب البرتقالي 70 دقيقة من المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد روبن فان بوميل نجل مارك فان بوميل لاعب وسط هولندا السابق.

وأهدر جيوفاني كويندا فرصة التقدم بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وفي ثاني المباريات تفوق منتخب إنجلترا على إسبانيا بنتيجة 3-1.

جيمس ماكاتي وهارفي إيليوت سجلا ثنائية للأسود الثلاثة في أول 15 دقيقة من اللقاء.

وقلص خافي جويرا الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 39.

وسجل إيليوت إندرسون حسم تأهل إنجلترا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

ولأول مرة لا يتأهل منتخب إسبانيا لنصف النهائي منذ نسخة 2015 التي لم يتأهل لها.

فيما تواصل الأسود الثلاثة الدفاع عن لقبها التي حققته في رومانيا وجورجيا في 2023.

وسيلتقي منتخبا هولندا وإنجلترا معا في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وتستكمل مباريات ربع النهائي بين الدنمارك ضد فرنسا وألمانيا ضد إيطاليا.

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