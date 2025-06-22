لاوتارو: ما كان يهمنا أمام أوراوا هو الفوز.. وأعلم جيدا القوة البدنية للقارات الأخرى

الأحد، 22 يونيو 2025 - 01:31

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

يرى لاوتارو مارتينيز قائد فريق إنتر أن الأهم أمام أوراوا ريدز الياباني في كأس العالم للأندية.

وقلب إنتر الطاولة على منافسه أوراوا ريد دياموندز وفاز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال لاوتارو مارتينيز قائد إنتر عبر موقع فيفا:"ما كان يهم هو الفوز، ولم ننجح في ذلك المباراة الأولى لكن كنا نعلم أن مواجهة أوراوا ستكون صعبة أيضا".

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وكشف مارتينيز "أنا من أمريكا الجنوبية وأعلم كم يبذل اللاعبون من قوة بدنية حتى في قارات أخرى، ومواجهة أوراوا لم تكن مختلفة".

واختتم تصريحاته "لم أرّ حتى هدفي، عندما وصلت الكرة من الركنية فكرت في أنها فرصتي ومن ثم أصبح كل شيء أسهل".

وبهذا الفوز يكون إنتر حقق أول انتصار له في المجموعة بعد تعادله مع مونتيري في الجولة الأولى.

وودع أوراوا البطولة بشكل رسمي ويعتبر الفريق الثالث الذي يودع الكأس بعد لوس أنجلوس وأوكلاند سيتي.

ويتصدر إنتر المجموعة بأربعة نقاط وخلفه ريفر بليت بـ3 نقاط وتنقصه مباراة، ثم مونتيري ثالثا بنقطة واحدة وأوراوا متذيلا دون نقاط.

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