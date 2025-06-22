تقرير يكشف مدة غياب ميتروفيتش عن الهلال

أوضحت الصحافة السعودية، تلقي الهلال صدمة كبيرة، وذلك بغياب ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الفريق لأسبوعين.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية، غياب مهاجم الفريق عن دور المجموعات بشكل كامل.

وأشارت التقارير الطبية، إلى عودة ميتروفيتش بعد أسبوعين للملاعب، مما قد يجعله يغيب عن أحداث كأس العالم للأندية إلا إذا تأهل الهلال لنصف نهائي البطولة القارية.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 36 مباراة، تمكن من تسجيل 29 هدفا، وصناعة 7 أهداف.

ويستعد الهلال لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في إطار الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وخطف الهلال نقطة ثمينة بالجولة الأولى أمام ريال مدريد، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

سجل هدف ريال مدريد جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، وأحرز روبين نيفيز هدف التعادل بالدقيقة 41 عن طريق علامة الجزاء.

ويقع الهلال السعودي بالمجموعة الثامنة التي تضم كل من: ريال مدريد، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.