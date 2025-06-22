تقرير يكشف مدة غياب ميتروفيتش عن الهلال

الأحد، 22 يونيو 2025 - 01:12

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

أوضحت الصحافة السعودية، تلقي الهلال صدمة كبيرة، وذلك بغياب ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الفريق لأسبوعين.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية، غياب مهاجم الفريق عن دور المجموعات بشكل كامل.

وأشارت التقارير الطبية، إلى عودة ميتروفيتش بعد أسبوعين للملاعب، مما قد يجعله يغيب عن أحداث كأس العالم للأندية إلا إذا تأهل الهلال لنصف نهائي البطولة القارية.

أخبار متعلقة:
إنزاجي يستعيد ثنائي الهلال أمام سالزبورج قرعة السوبر السعودي - النصر يصطدم باتحاد جدة.. والهلال أمام القادسية مدافع الهلال: التعادل مع ريال مدريد؟ الفضل يعود إلى إنزاجي كورتوا: لازلنا نلعب كرة قدم بطريقة لعب أنشيلوتي.. والهلال كان أفضل في الشوط الأول

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 36 مباراة، تمكن من تسجيل 29 هدفا، وصناعة 7 أهداف.

ويستعد الهلال لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في إطار الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وخطف الهلال نقطة ثمينة بالجولة الأولى أمام ريال مدريد، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

سجل هدف ريال مدريد جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، وأحرز روبين نيفيز هدف التعادل بالدقيقة 41 عن طريق علامة الجزاء.

ويقع الهلال السعودي بالمجموعة الثامنة التي تضم كل من: ريال مدريد، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.

ميتروفيتش الهلال كأس العالم للأندية سالزبورج
نرشح لكم
التشكيل - 3 تغييرات في ريفر بليت.. وراموس يقود مونتيري تقرير: منافسة مع البرازيل؟ السعودية مهتمة باستضافة كأس العالم للأندية 2029 مدرب أوراوا: لعبنا بأداء دفاعي رائع أمام إنتر.. والخسارة في الوقت الضائع محبطة لاوتارو: ما كان يهمنا أمام أوراوا هو الفوز.. وأعلم جيدا القوة البدنية للقارات الأخرى كيفو: حاولنا التسجيل بكل الطرق ضد أوراوا.. وسعيد من أجل كاربوني انتهت كأس العالم للأندية - فلومينينسي (4)-(2) أولسان.. فوز برازيلي عاد من الرباط الصليبي وجلب الانتصار.. إنتر يهزم أوراوا بمونديال الأندية التشكيل - كانو يقود هجوم فلومينينسي.. ورباعي أجنبي مع أولسان
أخر الأخبار
التشكيل - 3 تغييرات في ريفر بليت.. وراموس يقود مونتيري 11 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير: منافسة مع البرازيل؟ السعودية مهتمة باستضافة كأس العالم للأندية 2029 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب أوراوا: لعبنا بأداء دفاعي رائع أمام إنتر.. والخسارة في الوقت الضائع محبطة ساعة | كأس العالم للأندية
يورو تحت 21 عاما - هولندا تطيح بالبرتغال.. وإنجلترا تواصل حملة الدفاع عن اللقب ساعة | الكرة الأوروبية
لاوتارو: ما كان يهمنا أمام أوراوا هو الفوز.. وأعلم جيدا القوة البدنية للقارات الأخرى ساعة | كأس العالم للأندية
كازورلا فاز بأكبر مباراة في مسيرته.. ريال أوفييدو يعود إلى الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
تقرير يكشف مدة غياب ميتروفيتش عن الهلال 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كيفو: حاولنا التسجيل بكل الطرق ضد أوراوا.. وسعيد من أجل كاربوني 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها
/articles/507716/تقرير-يكشف-مدة-غياب-ميتروفيتش-عن-الهلال