كيفو: حاولنا التسجيل بكل الطرق ضد أوراوا.. وسعيد من أجل كاربوني

أوضح كريستيان كيفو المدير الفني لـ إنتر أن فريقه حاول بكل الطرق التسجيل في أوراوا، وكذلك عبر عن سعاده بعودة فالنتين كاربوني.

وقلب إنتر الطاولة على منافسه أوراوا ريد دياموندز وفاز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال المدرب الروماني لشبكة DAZN: "لعبنا مباراة جيدة وحاولنا التسجيل بكل الطرق، لكن أوراوا دافع بحذر شديد".

وأضاف "حاولنا استغلال الكرات العرضية مع فرانشيسكو بيو إسبوسيتو، كنا على ثقة بقدرتنا حتى النهاية ونجحنا، اللاعبون أسعدوني لأنهم بذلوا قصارى جهدهم".

وتابع "تحدثت كثيرا مع فالنتين كاربوني فهذه أول مباراة بعد غياب 8 أشهر، أشعر بالسعادة من أجله لأنه عمل بجد وبذل الكثير من الجهد، رؤيته سعيدا بهذا الشكل يسعدني".

وشدد "من الصعب التحدث عن الخطط التكتيكية أمام فريق دافع داخل منطقة الجزاء، كنت سأبقي على خطة الثنائي خلف مهاجم واحد في حال بقاء النتيجة دون أهداف".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما تأخرنا في النتيجة أدخلنا بيو إسبوسيتو لزيادة اللاعبين داخل منطقة الجزاء".

وخاض الأرجنتيني كاربوني أول مباراة له بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي يوم 11 اكتوبر الماضي في تدريبات منتخب بلاده.

وكان وقتها معارا إلى مارسيليا وقرر النادي قطع إعارته وإعادته إلى إنتر وظل حتى قبل كأس العالم للأندية مصابا.

وجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام مونتيري.

ولعب الشقيقان سيباستيانو إسبوسيتو وفرانشيسكو بيو إسبوسيتو في المباراة، إذ شارك الأول بشكل أساسي قبل أن يدخل فرانشيسكو بدلا من سيباستيانو في بداية الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يكون إنتر حقق أول انتصار له في المجموعة بعد تعادله مع مونتيري في الجولة الأولى.

وودع أوراوا البطولة بشكل رسمي ويعتبر الفريق الثالث الذي يودع الكأس بعد لوس أنجلوس وأوكلاند سيتي.

ويتصدر إنتر المجموعة بأربعة نقاط وخلفه ريفر بليت بـ3 نقاط وتنقصه مباراة، ثم مونتيري ثالثا بنقطة واحدة وأوراوا متذيلا دون نقاط.