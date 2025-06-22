انتهت كأس العالم للأندية - فلومينينسي (4)-(2) أولسان.. فوز برازيلي

الأحد، 22 يونيو 2025 - 00:53

كتب : FilGoal

مارتينيلي - فلومينينسي ضد أولسان

يواجه فلومينينسي البرازيلي فريق أولسان هيونداي الكوري ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية.

وكان فلومينينسي قد حصد نقطة في الجولة الأولى بينما أولسان خسر مباراته الأولى ضد صنداونز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق92 جوووووول كينو يقتل المباراة بهدف رابع

ق82 جووووول فيريتيس يسجل الهدف القاتل لفلومينينسي

ق66 جووووول التعادل عن طريق نوناتو بمساهمة من كينو

ق59 كينو يشارك مع فلومينينسي

ق56 مرتدة جديدة وأولسان يهدر الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 جوووووول أووم وون سانج يقلب الطاولة على فلومينينسي

ق38 جووووول جين هيون لي يسجل التعادل لأولسان

ق27 جووووول رائع من أرياس

ق20 سيطرة تامة من لاعبي البرازيل على مجريات المباراة دون خطورة كورية

ق2 حارس مرمى أولسان يمنع الأول على مرتين

انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية فلومينينسي أولسان
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