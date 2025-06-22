عاد من الرباط الصليبي وجلب الانتصار.. إنتر يهزم أوراوا بمونديال الأندية

قلب إنتر الطاولة على منافسه أوراوا ريد دياموندز وفاز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وسجل لاوتارو مارتينيز وفالنتين كاربوني ثنائية إنتر، بينما أحرز ريوما واتانابي هدف أوراوا الوحيد.

وخاض الأرجنتيني كاربوني أول مباراة له بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي يوم 11 اكتوبر الماضي في تدريبات منتخب بلاده.

وكان وقتها معارا إلى مارسيليا وقرر النادي قطع إعارته وإعادته إلى إنتر وظل حتى قبل كأس العالم للأندية مصابا.

وجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام مونتيري.

ولعب الشقيقان سيباستيانو إسبوسيتو وفرانشيسكو بيو إسبوسيتو في المباراة، إذ شارك الأول بشكل أساسي قبل أن يدخل فرانشيسكو بدلا من سيباستيانو في بداية الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يكون إنتر حقق أول انتصار له في المجموعة بعد تعادله مع مونتيري في الجولة الأولى.

وودع أوراوا البطولة بشكل رسمي ويعتبر الفريق الثالث الذي يودع الكأس بعد لوس أنجلوس وأوكلاند سيتي.

ويتصدر إنتر المجموعة بأربعة نقاط وخلفه ريفر بليت بـ3 نقاط وتنقصه مباراة، ثم مونتيري ثالثا بنقطة واحدة وأوراوا متذيلا دون نقاط.

وصف المباراة

دخل إنتر المباراة مستحوذا على الكرة، لكن تمكن أوراوا من التسجيل مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق واتانابي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أن يتعادل لاوتارو سريعا، إذ لعب رأسية قوية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 54 سدد كريستيان أسلاني كرة قوية خارج منطقة الجزاء لكن ذهبت بعيدة عن المرمى.

وبعد دقيقتين سدد ديماركو كرة صاروخية من لمسة واحدة في الهواء علت المرمى قليلا.

وأهدر مخيتاريان فرصة خطيرة بتسديد الكرة خارج المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

وتعادل لاوتارو لإنتر في الدقيقة 78 بعد مقصية رائعة.

وتقدم كاربوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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