التشكيل - كانو يقود هجوم فلومينينسي.. ورباعي أجنبي مع أولسان

الأحد، 22 يونيو 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

جيرمان كانو - فلومينينسي - بوكا جونيورز

يقود خيرمان كانو هجوم فلومينينسي البرازيلي ضد أولسان هيواندي الكوري الجنوبي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية 2025.

ويبدأ اللقاء في الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف سيتديوم.

ويبدأ الأرجنتيني في تشكيل فلومينينسي الأساسي بعدما حل بديلا في اللقاء الماضي.

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ويقود البرازيلي إريك فارياس هجوم الفريق الكوري الجنوبي.

وجاء تشكيل فلومينينسي

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: جوجا – خوان فريتاس – تياجو سيلفا – جابرييل فيونتيس

الوسط: مارتينيلي – جانسو – هيركليس

الهجوم: كيفين سيرنا – خيرمان كانو – جون أرياس

فيما جاء تشكيل أولسان

حراسة المرمى: جو هيون وو

الدفاع: كانج سانج وو – كيم يونج جوون – لي جايك – ميلوش تروجاك

الوسط: دراجان بوجانيتش – كو سيونج بيوم – أوم وون سانج – لي جين هيون – جوستاف لوديجسون

الهجوم: إريك فارياس

وافتتح فلومينينسي البطولة بالتعادل السلبي مع بوروسيا دورتموند فيما خسر أولسان من صنداونز.

ويتصدر دورتموند الترتيب برصيد 4 نقاط بعد الفوز على صنداونز بنتيجة 4-3.

ويأتي صنداونز ثانيا برصيد 3 نقاط ثم فلومينينسي ثالثا برصيد نقطة واحدة وأخيرا أولسان بدون رصيد.

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