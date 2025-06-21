زيزو: سنقاتل لتحقيق الفوز أمام بورتو

شدد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي على أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على بورتو في كأس العالم للأندية، وذلك بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زيزو عبر قناة إم بي سي مصر 2: "من حق جمهور الأهلي أن يحزن للخسارة من بالميراس، المباراة كانت صعبة جدا ولا يوجد ما نقوله لتبرير الهزيمة".

وأضاف "سنقاتل المباراة المقبلة أمام بورتو لنحقق الفوز وإسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "هذه هي كرة القدم، الهدف الأول لـ بالميراس عكس سير المباراة، ونتمنى أن نقدم مستوى أفضل في اللقاء المقبل وأن يكون التوفيق حليفنا".

ويلعب الأهلي في آخر مباراة بدور المجموعات صباح يوم الأربعاء المقبل ضد بورتو.

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.