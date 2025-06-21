وسام أبو علي يكشف ما دار مع أشرف داري بعد هدف بالميراس

السبت، 21 يونيو 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

كشف وسام أبو علي مهاجم الأهلي ما دار بينه وبين أشرف داري خلال لقطة الهدف الأول الذي سجله بالميراس في كأس العالم للأندية 2025.

وخسر الأهلي من بالميراس بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وسام أبو علي لاعب الأهلي عبر MBC مصر 2: "بدأنا الشوط الأول ضد بالميراس واستحوذنا على الكرة وخلقنا الفرص ولم نستطع التسجيل".

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وأضاف "الشوط الثاني بدأنا بشكل سيء وظهرت مساحات كبيرة لبالميراس في وسط ملعبنا والخطوط كانت متباعدة واستقبلنا هدفين سيئين".

وأكمل "هدفي العكسي؟ أشرف داري أخبرني أنه نادى عليّ لترك الكرة، لكني لم أسمعه، كان هدفي تشتيت الكرة وربما التوقيت كان سيئا واستقبلنا هدفا، وهو أول هدف عكسي في مسيرتي. هذه هي كرة القدم والقادم سيكون أفضل".

وأردف "ريبيرو مدرب جيد جدا فنيا، ويحاول شرح كل شيء لنا رغم قصر مدة تدريبه للفريق خلال المحاضرات والتدريبات، وأصبحنا نلعب بشكل جيد وهو ما ظهر في الشوط الأول أمام فريق مثل بالميراس من استحواذ وسيطرة على الكرة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ انضمامي للأهلي".

وأتم "سنقدم كل شيء وسنجهز أنفسنا من أجل مواجهة بورتو".

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وستقام المباراة التالية أمام بورتو على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث.

بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

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