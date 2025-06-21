ماركا: ريال مدريد يتفق مع فينيسيوس على تجديد عقده.. وموعد الإعلان

السبت، 21 يونيو 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن توصل ريال مدريد والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاتفاق من أجل تجديد عقد اللاعب.

ووفقًا لماركا، فإن ريال مدريد اتفق مع اللاعب على تجديد عقده عقب نهاية كأس العالم للأندية.

ويغلق ريال مدريد الباب أمام جميع الأندية التي تطمح بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور خاصة الهلال السعودي الذي قدم العديد من العروض الرسمية للاعب وريال مدريد وقوبلت بالرفض.

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وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد صيف 2027، وانضم عام 2018 قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي.

وحقق فينيسيوس جونيور جميع البطولات رفقة ريال مدريد، وتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا مرتين.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 21 هدفا، وصناعة 18 هدفا بجميع المسابقات.

وتعرض ريال مدريد لتعثر في مواجهة الهلال السعودي بالجولة الأولى من كأس العالم للأندية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل هدف ريال مدريد جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، وعدل روبين نيفيز النتيجة في الدقيقة 41.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: الهلال، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد كأس العالم للأندية
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