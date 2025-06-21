مدرب صنداونز: دورتموند سيتذكر تلك المباراة لفترة طويلة

السبت، 21 يونيو 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو - صنداونز

أشاد ميجيل كاردوزو المدير الفني لـ صنداونز بأداء فريقه ضد بوروسيا دورتموند رغم الخسارة بنتيجة 4-3 في كأس العالم للأندية.

وخسر صنداونز بنتيجة 4-3 رغم تقدمه في النتيجة وتوقف رصيده عند 3 نقاط بعد الفوز في أول جولة.

وقال ميجيل كاردوزو المدير الفني لـ صنداونز عبر موقع فيفا: "كانت تجربة صعبة للاعبين، نضجنا كثيرا خلال اللقاء".

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وأضاف "بإمكاننا المنافسة وأظهرنا ذلك على أرض الملعب وأننا لا نشعر بالخوف".

وأكمل "تحلينا بالشجاعة بشكل كافي ووصلنا لأقصى حد، اليوم حظينا باحترام من العالم".

وأتم "سمعت بالفعل بأن دورتموند سيتذكر تلك المباراة لفترة طويلة وهو ما أمر جميل للغاية بالنسبة لي".

وتقدم صنداونز بهدف ورد دورتموند برباعية وقلص الفريق الجنوب إفريقي الفارق بهدفين لم يكفيا للعودة في اللقاء.

ولم تخسر الفرق الأوروبية خلال مبارياتها الـ 7 ضد الإفريقية في كاس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة.

الفوز رفع رصيد دورتموند لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي المرتقب مع أولسان الكوري الجنوبي.

فيما ظل صنداونز ثانيا برصيد 3 نقاط قبل لقاء فلومينينسي في الجولة الأخيرة.

صنداونز بوروسيا دورتموند كأس العالم للأندية
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