كوفاتش: الطقس صعب.. وفرق أمريكا الجنوبية تمتلك أفضلية

عبر الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني، عن غضبه الشديد من أجواء كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق بوروسيا دورتموند انتصارا مثيرا على صنداونز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في إطار الجولة الثانية من البطولة القارية.

وقال كوفاتش بالمؤتمر الصحفي "أندية أمريكا الجنوبية تملك أفضلية كبيرة في هذه البطولة بسبب الحرارة، حيث تبلغ درجة الحرارة في الظل 32 درجة، فتخيل تحت الشمس مباشرة يكون الأمر صعبا".

وواصل "الأمر صعب جدًا على الأوروبيين، هذه ليست حجة، لكن هو مجرد تفسير للوضع بالنسبة لفرق أمريكا الجنوبية الأمر سهل ومميز لأنهم اعتادوا على هذا الأمر".

وأنهى حديثه "كنت أقف على جانب الملعب أتصبب عرقًا، وكأنني أخرج من الساونا، هذه ظروف صعبة بالتأكيد لم نقدم أفضل مباراة لنا، ومع ذلك حققنا انتصارا ثمينا وهو الأهم في مثل هذه الظروف".

وتقدم صنداونز بهدف ورد دورتموند برباعية وقلص الفريق الجنوب إفريقي الفارق بهدفين لم يكفيا للعودة في اللقاء.

ولم تخسر الفرق الأوروبية خلال مبارياتها الـ 7 ضد الإفريقية في كاس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة.

وسجل جوب أول هدف له مع فريقه الجديد بعد 75 دقيقة، بينما احتاج شقيقه الأكبر جود 30 دقيقة فقط للتسجيل في 2023.