قائمة ريال مدريد - غياب مبابي وكارباخال عن لقاء باتشوكا

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025، وشهدت غياب كيليان مبابي وداني كاربخال.

ويلتقي ريال مدريد مع باتشوكا غدا الأحد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة لحساب المجموعة الثامنة.

وكان الفرنسي قد نُقل للمستشفى بسبب إصابته في المعدة وخرج وخاض تدريبا داخل الفندق بعدما غاب عن التعادل مع الهلال في أول جولة.

فيما يغيب كارباخال الذي شكى من آلام في الرقبة.

وجاءت القائمة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليس

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو رودريجر – دين هاوسن – يوسف لخديم – خاكوبو رامون – راؤول أسنسيو – خيسوس فورتيا – دييجو أجوادو

الوسط: جود بيلينجهام – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – تشيما – فيكتور مونوز – ماريو مارتن

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – براهيم دياز – جونزالو جارسيا

ويتصدر سالزبورج النمساوي الترتيب برصيد 3 نقاط من انتصار ويليه الملكي والهلال، فيما يتذيل باتشوكا الترتيب بدون رصيد بعد مرور أول جولة.

يذكر أن ريال مدريد واجه بطل المكسيك في ديسمبر الماضي وانتصر بثلاثية دون مقابل في نهائي كأس إنتركونتينينتال 2025 في نسختها الأولى.