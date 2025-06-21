جوب بيلينجهام: تدربت على هدفي أمام صنداونز كثيرا
السبت، 21 يونيو 2025 - 22:28
كتب : FilGoal
كشف جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند أنه تدرب من قبل على هدفه الذي سجله ضد صنداونز في كأس العالم للأندية.
جوب بيلينجهام
النادي : بوروسيا دورتموند
وشارك جوب لأول مرة أساسيا مع الأصفر والأسود وساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-3 وتصدر ترتيب المجموعة.
وقال جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند عبر DAZN: "مباراة صعبة وخصم قوي سبّب لنا مشاكل خاصة، ودرجات الحرارة علينا أن نتأقلم معها وهذا الفوز مهم لنا".
وأضاف "سعيد للفوز بجائزة رجل المباراة، مكافأة رائعة وممتن للفوز بها وهناك مجال للتطور وهذه مجرد بداية".
وأتم "تدربت على هدفي كثيرا، الإنهاء لم يكن الأفضل لأنني وصلت لمنطقة الجزاء متأخرا، وسعيد بتسجيل هدف اعتدت التدرب عليه".
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45' JOOOOOOBE!@bvb double their lead just before the break!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025
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وتقدم صنداونز بهدف ورد دورتموند برباعية وقلص الفريق الجنوب إفريقي الفارق بهدفين لم يكفيا للعودة في اللقاء.
ولم تخسر الفرق الأوروبية خلال مبارياتها الـ 7 ضد الإفريقية في كاس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة.