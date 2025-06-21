المولودية بطلا للدوري الجزائري.. وأحداث مؤسفة في المدرجات تُلغي مراسم التتويج

السبت، 21 يونيو 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

مولودية الجزائر

توج فريق مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد منافسة قوية مع شبيبة القبائل.

وحصد المولودية اللقب بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع فريق المجرة سلبيا.

ويعد اللقب هو التاسع لفريق مولودية الجزائر في الدوري.

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ليصل إلى النقطة 58 بفارق نقطتين عن شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني، ويشارك الفريقين معا في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

بينما يشارك شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث في بطولة الكونفدرالية.

المباراة شهدت أحداثا مؤسفة بعد سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية لملعب 5 جويليه بسبب التدافع، مما أدى إلى إلغاء مراسم تتويج فريق المولودية.

ليتم تأجيل مراسم التتويج إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

مولودية الجزائر الدوري الجزائري شبيبة القبائل شباب بلوزداد
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