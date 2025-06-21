انتهت كأس العالم للأندية - إنتر (2)-(1) أوراوا
السبت، 21 يونيو 2025 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد أوراوا ريد دياموندز في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.
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انتهت
90+2: جووووووووووول فالنتين كاربوني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 78: جوووووووووول التعادل من لاوتارو مارتينيز بعد مقصية رائعة.
ق 71: مخيتاريان يهدر فرصة خطيرة بتسديد الكرة خارج المرمى من داخل منطقة الجزاء.
ق 56: تسديدة صاروخية من ديماركو من لمسة واحدة في الهواء علت المرمى قليلا.
ق 54: تسديدة قوية من كريستيان أسلاني خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 19: رأسية قوية من لاوتارو مارتينيز ارتطمت في العارضة.
ق 11: جووووووووووول ريوما واتانابي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل