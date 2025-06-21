مؤتمر إنزاجي: كأس العالم للاندية ينقصه برشلونة.. ولهذا السبب لم نضم لاعبين

السبت، 21 يونيو 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - الهلال ضد ريال مدريد

شدد سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على ضرورة التركيز في مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي بكأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال لمواجهة ريد بول سالزبورج، وذلك في إطار الجولة الثانية من البطولة القارية.

وقال سيموني إنزاجي بالمؤتمر الصحفي: "نريد أن نلعب ضد سالزبورج مثل ما لعبنا أمام ريال مدريد، أنا محظوظ أنني أدرب هذه العناصر التي تطمح لتحقيق الكثير من أجل الفريق".

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وواصل "قدمنا مباراة كبيرة أمام ريال مدريد، هذا العمل والرغبة يجب أن يستمران في مواجهة سالزبورج الذي يعتبر فريق قوي جدًا ويركض كثيرًا، أنا واجهتهم من قبل وأعرفهم جيدًا، فريق لا يستهان به ويجب أن نستعد له جيدًا".

وأردف "لست خائفًا وليست طبيعتي الخوف إطلاقًا، حرصت على استمرار نفس النهج للفريق وعدم التغيير، ولكن حاولت أن أضع بعضًا من أفكاري الخاصة وهذا الأمر يحتاج للوقت، في هذه البطولة يجب أن نعرف الجوانب التي تحتاج للتحسين في فريقنا، مازال أمامنا بعض الوقت لنتحسن".

وأتم "شعور الجماهير ورد فعلهم يثيرني للغاية، وأحبها لكن مازلنا لم نفعل شيئا، تنظيم البطولة بشكل مميز، ملاعب التدريب والإقامة على أعلى مستوى، الفرق الكبيرة مشاركة لكن ينقصها برشلونة، سالزبورج سجلوا 16 هدفا بشكل مستمر وهذا يجعلني أزيد وتيرة العمل ضده".

وأعرب "كنا سنتعاقد مع العديد من الأسماء قبل انطلاق البطولة، لكن فضلنا عدم المغامرة في التعاقد مع أسماء قد لا نحتاجها مستقبلًا، فنحن نعمل لاستقطاب الأفضل من كل الأندية".

وأنهي حديثه "يجب أن نلعب غدًا كما لعبنا ضد ريال مدريد، بنفس الشراسة الدفاعية والاستحواذ والأداء العالي، نريد أن نظهر للجميع أن ما حدث أمام ريال مدريد لم يكن بالصدفة ونحقق أول ثلاث نقاط".

وخطف الهلال نقطة ثمينة بالجولة الأولى أمام ريال مدريد، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

سجل هدف ريال مدريد جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، وأحرز روبين نيفيز هدف التعادل بالدقيقة 41 عن طريق علامة الجزاء.

ويقع الهلال السعودي بالمجموعة الثامنة التي تضم كل من: ريال مدريد، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.

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