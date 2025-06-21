إمام عاشور يغادر معسكر الأهلي في أمريكا عائدا إلى القاهرة

السبت، 21 يونيو 2025 - 21:13

كتب : حسام نور الدين

إمام عاشور - الأهلي

غادر إمام عاشور لاعب الأهلي معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد بمدينة نيوجيرسي عائدا إلى القاهرة اليوم الأربعاء. وذلك بعد الاطمئنان على الجراحة التي خضع لها في عظمة الترقوة.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية، وخضع لإجراء عمليه جراحية في أحد المستشفيات بأمريكا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو إغلاق مران الفريق، حفاظًا على تركيز اللاعبين، وبما يتوافق مع لوائح البطولة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء القادم، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتعادل الأهلي في افتتاح مونديال الأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسرا من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

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