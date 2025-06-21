تشكيل كأس العالم للأندية - لاوتارو وإسبوزيتو في هجوم إنتر.. وأوراوا دون تغييرات

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لـ إنتر تشكيل فريقه الأساسي أمام منافسه أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويواجه إنتر غريمه أوراوا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ودفع المدرب الروماني بثنائي هجومي لاوتارو مارتينيز وسيباستيانو إسبوزيتو بدون تغيير عن المباراة السابقة أمام مونتيري المكسيكي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ماتيو دارميان – كارلوس أوجوستو – ستيفان دي فراي

خط الوسط: فيديريكو ديماركو – نيكولو باريلا – كريستيان أسلاني – نيكولا زاليفسكي – لويس هنريكي

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – فرانشيسكو بيو إسبوسيتو

وعلى الجانب الآخر أعلن ماسيج سكورزا المدير الفني لأوراوا تشكيل فريقه.

ولم يجر المدرب البولندي أي تغيير في فريقه الذي خاض المباراة السابقة أمام ريفر بليت.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا

خط الدفاع: هيروكازو إشيهارا – دانيلو بوزا – ماريوس هويبراتن – يويشي نيجانوما

خط الوسط: كايتو ياسوي – صامويل جوستافسون

أمامهما: ريوما واتانابي – ماتيوس سافيو – تاكورو كانيكو

خط الهجوم: يوسوكي ماتسوو

ويتصدر ريفر بليت المجموعة بـ3 نقاط بينما يأتي خلفه مونتيري وإنتر بنقطة واحدة ثم يتذيل أوراوا الترتيب بدون نقاط.