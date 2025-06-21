مالكوم: ستشاهدون نسخة مختلفة مني أمام سالزبورج

شدد مالكوم أوليفيرا لاعب الهلال السعودي، على جاهزيته لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي بكأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال لمواجهة ريد بول سالزبورج، وذلك في إطار الجولة الثانية من البطولة القارية.

وقال مالكوم في تصريحات للصحفيين: "ستشاهدون نسخة مختلفة مني في مباراة الغد أمام سالزبورج، وسندخل المباراة للحصول على الثلاث نقاط".

وواصل "الهلال طريقته مشابهة لبرشلونة، لذلك تأقلمت بشكل سريع مع الفريق، ونسعى لتقديم بطولة كبيرة والوصول لأبعد نقطة".

وأردف "لسنا ماكينات، لكن نسعى للتطور والمساهمة لمساعدة الفريق بالبطولة القارية".

وأنهى حديثه "أطمح لأساهم بشكل كبيرة مع فريقي، ولكن نحن بشر أوقات يكون الأداء جيدا ولحظات ينخفض بها الأداء وهو وضع طبيعي خاصة وأننا في نهاية الموسم".

وخطف الهلال نقطة ثمينة بالجولة الأولى أمام ريال مدريد، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل هدف ريال مدريد جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، وأحرز روبين نيفيز هدف التعادل بالدقيقة 41 عن طريق علامة الجزاء.

ويقع الهلال السعودي بالمجموعة الثامنة التي تضم كل من: ريال مدريد، وباتشوكا، وريد بول ساليزبورج.