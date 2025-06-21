تقرير: أستون فيلا يعمل على التعاقد مع ميسون ماونت
السبت، 21 يونيو 2025 - 19:59
كتب : FilGoal
أفاد تقرير صحفي إنجليزي، وجود اهتمام من نادي أستون فيلا بالحصول على خدمات ميسون ماونت لاعب مانشستر يونايتد.
ماسون ماونت
النادي : مانشستر يونايتد
وأعرب موقع Football Insider، عن رغبة أستون فيلا بالتعاقد مع ماسون ماونت في سوق الانتقالات الحالي.
ويعمل النادي الإنجليزي على تعزيز صفوف فريقه، وذلك للمشاركة بالدوري الأوروبي، حيث يطمح أوناي إيمري بالحصول على البطولة القارية.
وعانى اللاعب الإنجليزي مع مانشستر يونايتد من كثرة الإصابات، حيث غاب لفترات طويلة عن الملاعب.
وانضم ماونت إلى مانشستر يونايتد صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا مع البلوز.
وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع اليونايتد صيف 2028.
وشارك ماونت مع مانشستر يونايتد في 26 مباراة، تمكن من تسجيل 3 أهداف، ولم يتمكن من صناعة أهداف مع اليونايتد.
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