بعد قرار رحيله.. سكاي: نابولي يبدأ مفاوضاته كييزا لضمه

السبت، 21 يونيو 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

ليفربول - كييزا

بدأ نادي نابولي مفاوضاته مع وكيل فيديريكو كييزا لاعب ليفربول للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن نابولي افتتح المفاوضات مع فالي رمضاني وكيل أعمال اللاعب الإيطالي لضمه قبل فتح المفاوضات مع نادي ليفربول.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شييرا في وقت سابق، أن اللاعب يريد مغادرة ليفربول الصيف الحالي والبحث عن ناد آخر.

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يأتي ذلك القرار من اللاعب بسبب قلة مشاركاته مع الريدز، حيث لم يقنع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول.

وينتهي عقد كييزا مع الريدز صيف 2028.

وانضم اللاعب الإيطالي إلى الريدز قادمًا من يوفينتوس أغسطس الماضي، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 14 مليون يورو وفقًا للموقع الشهير ترانسفير ماركت.

وشارك كييزا مع ليفربول في الموسم المنقضي في 6 مباريات، لكن بدون تسجيل أو صناعة، وحقق اللاعب مع ليفربول الموسم الحالي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيديريكو كييزا ليفربول نابولي ميركاتو
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