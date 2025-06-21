راشفورد: أريد مشاركة لامين يامال غرفة الملابس

أوضح الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، رغبته الكبيرة في اللعب مع لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني.

ماركوس راشفورد النادي : أستون فيلا مانشستر يونايتد

ويعمل برشلونة على محاولة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي في سوق الإنتقالات الحالي، بطلب من المدير الفني الألماني هانز فليك.

وقال ماركوس راشفورد في تصريحات لـXBuyer على اليوتيوب: "متحمس للعب مع لامين يامال، كل لاعب يريد أن يلعب مع الأفضل ولذلك لامين مميز ولا أمانع مشاركته غرفة الملابس لنرى ما سيحدث".

ويمتلك راشفورد العديد من العروض، لكن لاعب مانشستر يونايتد ينتظر برشلونة حتى اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويستعد مهاجم مانشستر يونايتد للتنازل عن مركز المهاجم الصريح والمشاركة كجناح، وذلك من أجل الانتقال لبرشلونة.

ويمتد عقد راشفورد مع اليونايتد حتى صيف 2028.

وأعار مانشستر يونايتد مهاجم الفريق يناير الماضي إلى أستون فيلا الإنجليزي، وقدم أداء كبيرا تحت قيادة أوناي إيمري.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا في 35 مباراة، تمكن من تسجيل 10 أهداف، وصناعة 8 أهداف.

واستفسر إنتر من نظيره مانشستر يونايتد إمكانية التعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز فإن استفسار إنتر لاستعارة راشفورد جاء أثناء التفاوض لضم راسموس هويلوند.

ووفقا للصحيفة فإن النادي النادي الإنجليزي لا يمانع في إرسال راشفورد على سبيل الإعارة وكذلك اللاعب، لكن لن يخفض راتبه البالغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.