إغلاق مران الأهلي بقرار من ريبيرو

السبت، 21 يونيو 2025 - 19:12

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بالميراس

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي إغلاق مران الفريق الجماعي اليوم استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وينطلق مران الأهلي الجماعي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو إغلاق مران الفريق، حفاظًا على تركيز اللاعبين، وبما يتوافق مع لوائح البطولة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء القادم، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتعادل الأهلي في افتتاح مونديال الأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسرا من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

الأهلي كأس العالم للأندية
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