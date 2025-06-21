هاوسن: مستعدون لمواجهة باتشوكا.. ونسعى للفوز الأول بكأس العالم للأندية

أعرب الإسباني دين هاوسن مدافع ريال مدريد، عن ثقته التامة في المدرب تشابي ألونسو بالمرحلة القادمة من كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد لخوض الجولة الثانية من البطولة القارية، وذلك بمواجهة باتشوكا المكسيكي.

وقال هاوسن في تصريحات لوسائل الإعلام: "نتطلع لمواجهة باتشوكا المكسيكي، ونريد مصالحة جماهير الفريق بتحقيق انتصار مهم أمام الفريق المكسيكي".

وواصل "لدينا مجموعة رائعة، وغرفة الملابس متحدة أكثر من أي وقت مضى، نحن سعداء بوجود تشابي ألونسو معنا".

وأنهى حديثه "سنقضي سنوات رائعة مع تشابي ألونسو في ريال مدريد، حيث نتطلع للتتويج بكافة البطولات ونستعد لجميع الخصوم بأفضل طريقة ممكنة".

وتعرض ريال مدريد لتعثر في مواجهة الهلال السعودي بالجولة الأولى من كأس العالم للأندية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل هدف ريال مدريد جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، وعدل روبين نيفيز النتيجة في الدقيقة 41.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: الهلال، وباتشوكا، وريد بول ساليزبورج".