كوبي: مبابي يغيب عن مواجهة باتشوكا.. وكارباخال يواصل التدرب منفردا

السبت، 21 يونيو 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يغيب كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن مواجهة الفريق ضد باتشوكا المكسيكي.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد منافسه باتشوكا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وحسب إذاعة كوبي، فإن مبابي غاب عن التدريبات الجماعية وواصل التدريب بشكل منفرد ولن يسافر رقفة الفريق للقاء باتشوكا.

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وأفادت الإذاعة أن كارباخال يواصل التدرب منفردا بسبب معاناته من آلام في الرقبة.

ويخوض مبابي تدريبات اللياقة البدنية في الفندق بعد خروجه من المستشفى.

ونُقل الفرنسي إلى المستشفى بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء الخميس الماضي.

وشارك كيليان مبابي مع ريال مدريد في 55 مباراة، وتمكن من تسجيل 42 هدفا وصناعة 4 أهداف.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: الهلال، وباتشوكا، وريد بول ساليزبورج.

وتعادل ريال مدريد مع الهلال في المباراة الأولى بهدف لكل فريق.

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