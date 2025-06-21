انتهت مونديال للأندية - صنداونز (3)-(4) دورتموند.. انتصار مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد صنداونز في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان على ملعب تي كيو إل ستيديوم في السابعة مساءً.

ويتصدر صنداونز الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على أولسان الكوري الجنوبي.

فيما حصد بوروسيا دورتموند نقطة من التعادل السلبي أمام فلومينينيسي البرازيلي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: جووول ليبو موثيبا يسجل الهدف الثالث بعد ضغط قوي واستخلاص للكرة للاعبي صنداونز في وسط ملعب دورتموند

ق 62: جووول الثاني لصنداونز.. ركلة ثابتة ورأسية من إكرام راينريز ترتطم بالقائم ويودعها مجددا في الشباك

ق 59: جووول عرضية وموداو يسجل الرابع بالخطأ في مرماه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول جوب بيلينجهام يسجل الثالث بتسديدة رائعة بعدما تسلم الكرة على الصدر وسدد بسهولة في الشباك.

ق 34: رأسية سيرو جيرواسي يسجل الهدف الثاني برأسية بعد عرضية متقنة

ق 16: جووول نيميشا يسجل الهدف الأول بعد تمريرة خاطئة من رونوين ويليامز.

ق 11: جوووووووول أوووووول لصنداونز.. لوكاس ريبيرو توغل بالكرة من قبل منتصف الملعب ومر من أكثر من لاعب وانفرد وسجل الهدف الأول

ق 6: ماتيوس يتوغل منطقة الجزاء ويراوغ ويسدد كرة يتصدى لها كوبل ببراعة.

بداية اللقاء