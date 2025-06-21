تقرير: ميلان يتفق مع تشاكا على بنود عقده.. وقيمة العرض الأول لـ باير ليفركوزن

السبت، 21 يونيو 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا - لاعب باير ليفركوزن

توصل نادي ميلان إلى اتفاق مع جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن على بنود عقود لضمه خلال فترة الانقتالات الصيفية.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن الروسونيري اتفق مع تشاكا على عقد لمدة 3 مواسم مقابل 4 ملايين سنويا.

وأفاد التقرير من الموقع أن العرض الأول من ميلان يبلغ 10 ملايين يورو لباير ليفركوزن لإقناعه بالسماح للاعب السويسري بالرحيل.

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وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى باير ليفركوزن مقابل 15 مليون يورو في صيف 2023.

وتمكن اللاعب من التتويج بلقب الدوري الألماني في موسم 2023-2024 تحت قيادة تشابي ألونسو.

وكان ميلان قد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بعد انتهاء مبارياته في كأس العالم للأندية.

وشارك اللاعب الألباني الأصل في 49 مباراة خلال الموسم المنقضي وسجل هدفين وصنع 7 آخرين.

وباع ميلان حتى الآن تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.

ولم يجدد عقد لوكا يوفيتش وسيرحل إلى كروز أزول المكسيكي.

ميلان جرانيت تشاكا باير ليفركوزن ميركاتو
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