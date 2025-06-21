التجربة التاسعة.. محمد حمدي زكي إلى حرس الحدود

السبت، 21 يونيو 2025 - 18:21

كتب : عمرو نبيل

محمد حمدي زكي - عبد الحميد بسيوني

انتقل محمد حمدي زكي من غزل المحلة لحرس الحدود في صفقة انتقال حر بدءا من الموسم المقبل.

وانتهى تعاقد محمد حمدي زكي مع غزل المحلة بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق إن محمد حمدي زكي وقع لنادي حرس الحدود لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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المهاجم صاحب الـ33 عاما لعب 22 مباراة مع غزل المحلة وسجل هدفا وحيدا.

وسجل حمدي زكي 51 هدفا في الدوري المصري خلال مسيرته وصنع 19 خلال 258 مباراة.

وبدأ حمدي زكي مسيرته مع الاتحاد السكندري وانتقل بعدها لأندية الأهلي وإنبي وسموحة.

كما لعب لطلائع الجيش وأسوان وغزل المحلة.

محمد حمدي زكي عبد الحميد بسيوني الدوري المصري
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