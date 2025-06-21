رومانو: باير ليفركوزن يرسل عرضه الأول لضم كوانساه

السبت، 21 يونيو 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

جاريل كوانساه - ليفربول

أرسل نادي باير ليفركوزن عرضا لنظيره ليفربول لضم جاريل كوانساه لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن العرض الأول الذي أرسله باير ليفركوزن إلى ليفربول وصل لـ30 مليون جنيه إسترليني.

وأفاد رومانو أن النادي الألماني توصل لاتفاق مع كوانساه على بنود عقده.

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ويمتد عقد كوانساه حتى 2029.

ويلعب كوانساه - 22 عاما - بأكاديمية ليفربول منذ سن الخامسة.

وتم تصعيد كوانساه إلى الفريق الأول لليفربول منذ بداية الموسم قبل الماضي تحت قيادة يورجن كلوب.

وأقيمت صفقتين بين باير ليفركوزن وليفربول خلال الانتقالات الصيفية، إذ باع ليفركوزن فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج.

وكان ليفربول قد تعاقد مع فيرتز في الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح الألماني الشاب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بمقابل 125 مليون يورو متفوقا على الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي انضم لتشيلسي مقابل 121 مليون يورو.

وبات فيرتز ثاني صفقات الريدز الصيفية بعد زميله الهولندي جيريمي فريمبونج القادم من نفس الفريق.

سيتقاضى فيرتز ما بين 20 و22 مليون يورو كراتب سنوي شامل الإضافات، وسيذهب 10% منها إلى والديه، اللذين أبرما أكبر صفقة في تاريخ الدوري الألماني بمفردهما، دون وكيل أو وسيط خارجي، والذي كان سيحصل على نسبة من العمولة.

جاريل كوانساه ليفربول الدوري الإنجليزي باير ليفركوزن
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