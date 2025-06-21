دوري NBA – مباراة سابعة لتحديد البطل بين أوكلاهوما وإنديانا

وصل نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA إلى مباراة سابعة لتحديد بطل الموسم الحالي بين كل من أوكلاهوما سيتي ثاندرز وإنديانا بيسيرز.

وفاز إنديانا على أوكلاهوما في المباراة السادسة بينهما لتصبح نتيجة سلسلة النهائي التعادل 3-3.

ولأول مرة منذ 9 سنوات يصل نهائي NBA إلى مباراة سابعة لتحديد البطل.

أوكلاهوما سيتي ثاندرز سيلعب ضد إنديانا بيسيرز في الساعة الثالثة فجر يوم الإثنين المباراة لتحديد بطل الدوري بعد التعادل في النهائي بينهما بنتيجة 3-3.

وكانت آخر مرة وصل فيها نهائي دوري NBA إلى مباراة سابعة كانت بين ليبرون جيمس وستيفن كيري في نهائي كليفلاند كافاليرز وجولدن ستيت واريورز عام 2016، وفاز وقتها الملك ليبرون وفريقه.

فمن تتوقع أن يفوز بلقب NBA هذا الموسم، إنديانا بيسيرز بقيادة نجمه تايريس هاليبرتون، أم أوكلاهوما بقيادة أفضل لاعب في الدوري الموسم الحالي شاي جيلجوس ألكساندر.