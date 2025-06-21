محمود عاشور حكم فيديو في مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم
السبت، 21 يونيو 2025 - 17:12
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة مانشستر سيتي والعين.
ويلتقي مانشستر سيتي مع العين في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.
ويدير المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.
وتضم المجموعة كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الوداد.
ويعتبر محمود عاشور الحكم المصري الوحيد الذي يتواجد في البطولة.
وكان عاشور قد أدار مباراتي سالزبورج ضد باتشوكا وبايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي خلال البطولة.
نرشح لكم
لاعب بورتو: سنعض على شفاهنا أمام الأهلي.. ونريد الفوز في العيد فيلاش بواش: أود أن أهدي جماهير بورتو الفوز على الأهلي ألبا: ميسي ما زال يدهش الجميع ويحسم المباريات مورا: الأهلي سيكون فريقا شرسا للغاية.. وعلينا نظهر بأفضل شكل للفوز فيجا: الأهلي خصم صعب التغلب عليه.. وريبيرو دربني من قبل وأعرف ثلاثي الفريق إلغاء مران بورتو الأخير قبل مواجهة الأهلي لاعب بورتو: نتوقع مباراة صعبة ضد الأهلي.. ونريد تقديم الأفضل استراحة كأس العالم للأندية - يوفنتوس (2)-(1) الوداد