محمود عاشور حكما لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية

السبت، 21 يونيو 2025 - 17:12

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة مانشستر سيتي والعين.

ويلتقي مانشستر سيتي مع العين في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

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وتضم المجموعة كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الوداد.

ويعتبر محمود عاشور الحكم المصري الوحيد الذي يتواجد في البطولة.

وكان عاشور قد أدار مباراتي سالزبورج ضد باتشوكا وبايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي خلال البطولة.

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