كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب

السبت، 21 يونيو 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب مواليد 2004 - كرة يد

تأهل منتخب مصر للشباب للدور الرئيسي من بطولة العالم للشباب المقامة في بولندا كمتصدر لمجموعته.

وحقق منتخب مصر الفوز على إسبانيا بنتيجة 30-29 في مباراة دراماتيكية.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 16-16.

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في الشوط الثاني استغل منتخب إسبانيا نقص منتخب مصر عدديا بلاعبين وتقدم بفارق 3 أهداف.

وتمكن منتخب مصر من لاعودة في النتيجة والتقدم بفارق هدفين مع نهاية المباراة.

وفي الثواني الأخيرة أدرك منتخب إسبانيا التعادل قبل أن يعود منتخب مصر ويسجل هدفا قاتلا حقق به الفوز.

وسيلعب منتخب مصر في الدور الرئيسي بنقاطه الكاملة التي حصل عليها في المجموعة بعد تأهله كمتصدر.

وحصل محمد عماد لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 7 أهداف.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره السعودي في الجولة الأولى بنتيجة 35-30.

وحققت مصر الفوز في المباراة الثانية على البحرين بنتيحة 28-19.

وتستضيف بولندا البطولة خلال الفترة من 18 وحتى 28 يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الدور الرئيسي مع ألمانيا وصربيا أو سويسرا.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: النرويج - بولندا - سلوفينيا - أوروجواي

المجموعة الثانية: النمسا - المجر - الأرجنتين - البرازيل

المجموعة الثالثة: السويد - اليابان - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الرابعة: البرتغال - كرواتيا - الجزائر - كندا

المجموعة الخامسة: الدنمارك - فرنسا - المغرب - المكسيك

المجموعة السادسة: أيسلندا - مقدونيا الشمالية - رومانيا - جزر فارو

المجموعة السابعة: ألمانيا - تونس - صربيا - سويسرا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي سيتشكل من 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

وسينضم أول فريقين في المجموعة الأولى مع أول فريقين من المجموعة الثانية، في مجموعة واحدة بالدوري الرئيسي، وهكذا في بقية المجموعات.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي سينضم إلى مجموعة في الدور الرئيسي تضم أول فريقين من المجموعة السابعة، والمتأهل معه من المجموعة الثامنة.

وبعد ذلك، يتأهل أول فريقين من الدور الرئيسي في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

منتخب مصر للشباب بطولة العالم للشباب لكرة ليد
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