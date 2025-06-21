خبر في الجول - حرس الحدود يضم أحمد جمال لاعب إنبي في صفقة انتقال حر

أتم حرس الحدود تعاقده مع أحمد جمال لاعب إنبي السابق.

وانتهى تعاقد جمال مع إنبي بنهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود قد أتم التعاقد مع اللاعب لمدة 3 مواسم.

ويلعب جمال في مركز الجناح الأيمن وتم تصعيده للفريق الأول لإنبي في 2023.

وشارك اللاعب في 6 مباريات بقميص إنبي خلال الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن حرس الحدود قد اتفق مع محمد جابر ومحمد حمدي زكي ثنائي غزل المحلة لتعديم الفريق في الموسم المقبل.

واختتم حرس الحدود الموسم المنصرم بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.