خبر في الجول - حرس الحدود يضم أحمد جمال لاعب إنبي في صفقة انتقال حر
السبت، 21 يونيو 2025 - 16:29
كتب : عمرو نبيل
أتم حرس الحدود تعاقده مع أحمد جمال لاعب إنبي السابق.
أحمد جمال
النادي : إنبـي
وانتهى تعاقد جمال مع إنبي بنهاية الموسم الماضي.
وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود قد أتم التعاقد مع اللاعب لمدة 3 مواسم.
ويلعب جمال في مركز الجناح الأيمن وتم تصعيده للفريق الأول لإنبي في 2023.
وشارك اللاعب في 6 مباريات بقميص إنبي خلال الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع.
وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن حرس الحدود قد اتفق مع محمد جابر ومحمد حمدي زكي ثنائي غزل المحلة لتعديم الفريق في الموسم المقبل.
واختتم حرس الحدود الموسم المنصرم بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.
نرشح لكم
اعتماد تشكيل لجنة الكرة في الاتحاد السكندري التجربة التاسعة.. محمد حمدي زكي إلى حرس الحدود المصري يخوض تدريباته خلال الموسم المقبل في بورسعيد سالم: جون إدوارد صاحب مشروع كامل.. وسنعلن عن المدرب واللاعبين جدد قريبا جون إدوارد مديرا رياضيا في الزمالك خبر في الجول - المصري يستطلع رأي نبيل الكوكي لتدريب الفريق تقرير: الفنزويلي فالينزويلا حكما لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية التجربة الثامنة.. هشام محمد إلى وادي دجلة
أخر الأخبار
إغلاق مران الأهلي بقرار من ريبيرو 47 دقيقة | الكرة المصرية