خبر في الجول - برنامج تأهيلي خاص لـ طاهر تحت إشراف الجهاز الطبي

السبت، 21 يونيو 2025 - 16:14

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد - الأهلي ضد إنتر ميامي

يؤدي طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي برنامج تأهيلي خاص بعد تعرضه للإصابة.

وأعلن الأهلي معاناة طاهر محمد طاهر من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طاهر محمد طاهر يخضع لبرنامج تأهيلي خاص داخل صالة الألعاب البدنية والمسبح تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي.

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وغاب طاهر عن مواجهة بالميراس، وسيغيب عن مباراة بورتو في الجولة الأخيرة.

ويلتقي الأهلي أمام بورتو الرابعة فجر يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويحتاج الأهلي للفوز أمام بورتو بفارق بهدفين، مع خسارة إنتر ميامي الأمريكي بهدفين في الجولة الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي.

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