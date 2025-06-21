خبر في الجول - إمام عاشور يغادر معسكر الأهلي ويقيم في غرفة خاصة

غادر إمام عاشور لاعب الأهلي معسكر الفريق بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي.

وتأكد غياب عاشور نحو شهرين عن الملاعب بعد إجرائه عملية جراحية في الكتف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام عاشور غادر معسكر الأهلي، لكنه لا يزال متواجدا في نفس الفندق، ويقيم في غرفة خاصة مع أسرته.

وأصيب عاشور خلال افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

وخضع إمام للجراحة في في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا.

وتوجه عاشور بالشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادي بسبب سرعة التحرك وتوفير الرعاية اللازمة حتى إجراء العملية الجراحية.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "أنا ممتن لكل رسالة وصلتني، ولكل كلمة طيبة قيلت ولكل دعوة صادقة".

وأضاف "أشكر محمود الخطيب على دعمه الكبير وأشكر مجلس الإدارة والجهاز الإداري والجهاز الفني والجهاز الطبي، وزملائي اللاعبين، الجميع كان بجانبي منذ أول لحظة وذلك شيء ليس بغريب على بيتي النادي الأهلي".

وتابع "أشكر النادي الأهلي على سرعة توفير كل الدعم الطبي اللازم من لحظة الإصابة، والاهتمام الكبير بي في المستشفى وإجراء العملية في وقت قياسي وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة".

واختتم إمام عاشور "تواجدكم بجانبي يهون عليّ وهو أكبر دافع لي أن أعود بسرعة وأقوى من الأول إن شاء الله، شكرا لكم من قلبي".

وكان الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب بكسر في الترقوة واستبعاده من باقي مباريات البطولة.

وخرج إمام عاشور مصابا في الشوط الأول وهو يبكي بعد سقوطه على كتفه.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد مستشفيات ميامي أثبتت إصابته بكسر في الترقوة.

ويتواجد رفقة الأهلي كل من إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وحصد الأهلي نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا في مباراة الافتتاح قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه ولكن فارق الأهداف في صالح بطل البرازيل.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2

وتقام مباراتي الجولة الأخيرة فجر يوم الثلاثاء 24 مايو صباح الثلاثاء الساعة 4 فجرًا.

ويلتقي في الجولة الأخيرة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، فيما يصطدم بالميراس أمام إنتر ميامي في مباراة صدارة المجموعة.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.