ألونسو: مع الوقت سنكون فعالين أكثر.. وآمل التتويج بلقب كأس العالم للأندية

يرى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد أن اللاعبين الشباب سيساعدونه خلال فترته مع الفريق.

شابي ألونسو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا غدا الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال ألونسو للصحفيين على هامش المران الأخير للفريق: "أعتقد أن في هذه اللحظة يسود لدى الجميع الشعور بأننا نبدأ مرحلة جديدة ولكننا دائما على قناعة بأننا جاهزون للمنافسة والذهاب إلى أبعد مدى ممكن وتقديم أداء جيد في البطولة وآمل أن نتمكن من التتويج باللقب".

وتابع "الأمر جديد بالنسبة للجميع سواء من حيث التوقيت أو الشكل، نحن قادمون بعد الموسم ونلعب بطولة كأس العالم للأندية الأولى".

وأضاف "مررنا بمراحل مختلفة منذ توليت المسؤولية، الأولى كان بها عدد قليل من لاعبي الفريق الأول والحقيقة هي أن لاعبي الشباب كما هو الحال دائما سيساعدوننا وقد ساعدونا في التدريب بالشدة والرغبة".

وشدد "سيتعين علينا أن نكون فعالين للغاية مع الوقت، لا يوجد سوى القليل من الوقت لإعطاء الأولوية لما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا وخاصة للتعرف على أنفسنا والشعور أن هذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وأتم "شيئا فشيء سيكون هناك تعاون تام ثم سنبدأ في التعرف على التشكيل الأساسي".

وكان ريال مدريد قد تعادل في المباراة الأولى مع الهلال السعودي بهدف لكل فريق.