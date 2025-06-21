المصري يخوض تدريباته خلال الموسم المقبل في بورسعيد

السبت، 21 يونيو 2025 - 15:34

كتب : FilGoal

رجب عبد القادر نائب رئيس المصري

أعلن النادي المصري خوض تدريباته في الموسم الجديد داخل مدينة بورسعيد.

ووقع المصري بروتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في بورسعيد لتعزيز الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.

ومن بين المزايا التي سيحصل عليها المصري هي التدرب على ملعب الأكاديمية بمدينة بورفؤاد خلال الموسم.

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ووقع على العقد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري ممثلا عن كامل أبو علي رئيس النادي.

ويعود المصري للتدرب في بورسعيد بعد سنوات من الغياب.

وتعود المرة الأخيرة التي أقام فيها المصري تدريباته داخل بورسعيد على مدار الموسم بشكل منتظم إلى موسم 2018/2019.

ويأتي ذلك تزامنا مع الاستمرار في بناء استاد النادي المصري الجديد والذي يقام بنفس مكان الملعب القديم.

وأنهى المصري الدوري بالموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

المصري بورسعيد
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